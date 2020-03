2010-2020 : Fekke Ma ci Boole fête ses 10 ans

10 ans de Fekke Ma ci Boole :

2010-2020, dix ans autrement dit une décennie que le mouvement a été lancé. Fekkéé Ma Ci Boolé (FMCB) est un appel à une prise de conscience citoyenne responsable ou chaque citoyen doit contribuer à une bonne marche de la Nation. C’est une nouvelle vision politique qui prône l’implication de tout le monde sans aucune différenciation et dont l’unique but est l’émergence du Sénégal.

Tout ceci pour dire que chaque citoyen a le droit, mais aussi le devoir de se lever, et de se rallier à la bonne marche de notre chère Patrie.

Depuis sa création, Fekkéé Ma Ci Boolé s’est joint à tous les combats politiques et démocratiques qui vont dans l’intérêt du peuple Sénégalais. Le mouvement FMCB s’est affirmé aux côtés de son excellence, le Président Macky Sall et ce, depuis son ascension au pouvoir en 2012, pour l’accompagner dans sa politique de développement et dans sa gestion du pays. Qui se souvient pas des opérations WEUR NDOMBO , WAAW ,XAAL YOON , DAN CORONA entre autres ?

Depuis lors, le mouvement continue de battre le fer en organisant des activités de citoyenneté, des activités de sensibilisation tout en accompagnant les politiques de l’Etat. . Il faut noter aussi que ce mouvement s’est inscrit dans une dynamique d’aider les couches les plus défavorables entre autres. Cette posture purement sociale confirme un des credo phare de MFMB qui d’ailleurs est décliné par l’artiste dans sa chanson éponyme (Fekkéé Ma Ci Boolé) et qui donne au mouvement la vocation d’être « la voix des sans voix ».

Depuis lors, le mouvement continue de prospérer, de contribuer à la bonne marche du pays et de continuer ses œuvres citoyennes en retraite.

Loin de s’en limiter là, le mouvement compte inscrire ses démarches dans le temps et dans la durée pour un Sénégal émergent. Fekkéé Ma Ci Boolé continue d’exister aujourd’hui plus que jamais à son rythme et toutes les idées pouvant contribuées au développement du Sénégal en particulier de notre mouvement sont les bienvenues. Comme disait notre regretté guide Mame Abdoul Aziz Dabakh « kén kou nek amna eumb ci galgui kon nagnou gnane galgui mouthie».

Notre engagement pour le rayonnement du Sénégal ne sera jamais flexible. Et à ses membres et sympathisants repartis partout dans le pays et à travers le monde, nous rendons un vibrant hommage et demandons de continuer et de toujours lutter pour nos convictions.

Le Mouvement FMCB déclare avec solennité qu’il est conscient de sa mission et va, avec l’aide de Dieu et une grande mobilisation, la remplir avec détermination et succès.

VIVE LE MOUVEMENT FEEKEE MACI BOOLE

VIVE LE SENEGAL

Bon anniversaire

Merci à tous…