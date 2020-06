Suivi du plan de résilience économique : Rencontre importante entre le ministre des Finances et le privé ce jeudi

iGFM – (Dakar) La covid-19 a eu un impact sévère sur l’économie sénégalaise. En effet, le taux de croissance qui était initialement attendu à 6,8% et désormais prévu à 1,1%. Dès demain, le ministre des Finances et du budget entamera ses rencontres avec le secteur privé. Abdoulaye Daouda Diallo et ses services vont échanger avec Baïdy Agne et les membres du Conseil national du patronat (CNP). Les discussions vont porter notamment sur le suivi des mesures prises dans le cadre du plan de résilience économique et sociale (Pres) mis en place. Ce, pour faire face aux effets de la Covid-19.

Pour rappel, plus de 800 milliards de Francs Cfa du fonds Force Covid, prévus pour le Pres, sont destinés à la sauvegarde de la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. Dans ce stock, 302 milliards de francs CFA serviront à payer ce qui est dû aux fournisseurs de l’Etat, notamment ses créanciers du secteur privé. Des entreprises feront l’objet d’une remise partielle de la dette fiscale à hauteur de 200 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA seront affectés en soutien aux entreprises affectées notamment celles évoluant dans les secteurs des transports, de l’hôtellerie et de l’agriculture etc.