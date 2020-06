Serigne Pape Malick Sy: Les témoignages sont unanimes!

iGFM – (Dakar) Depuis l’annonce de sa disparition, la classe politique, les membres de la société civile et des personnalités de tous bords, ont tenu à rendre un vibrant hommage à Serigne Pape Malick Sy, qui fut la voix de tivaouane.

Abdoul Mbaye: «Un intellectuel, éloquent et charismatique»

« Je présente mes condoléances à tous mes compatriotes et à l’ensemble de la Ouma islamique, suite au rappel à Dieu de Pape Malick Sy. Il était homme de Dieu, aussi grand patriote. C’était un intellectuel éloquent et charismatique. Il savait rassembler les coeurs et les apaiser. Puisse Dieu l’accueillir dans son paradis. »

Barthélémy Dias : «Une grosse perte»

Une grosse perte pour la Oumma islamique, le porte-parole du Khalif général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy vient de nous quitter. Par ma voix, la commune de Mermoz Sacré-cœur présente ses condoléances à la Oumma islamique, particulièrement à la grande famille Tidiane.

Marèmer Faye : «Disparu, mais jamais oublié»

«Nous venons d’apprendre la triste nouvelle qui touche l’ensemble de la Oumah islamique: le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy. Un saint homme d’une dimension inépuisable. Disparu, mais jamais oublié. Qu’il repose en paix».

Alioune Tine: « Je l’ai connu lors de son séjour à Rebeus »

«J’ai connu Pape Malick Sy, dans les années 94, lors de son séjour à Rebeus avec Me Wade, Cheikh Tidiane Sy et Landing Savané. J’avais initié une pétition signée par les plus grades personnalités des droits de l’homme et par Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.»

Sonko : «Puisse Allah l’envelopper de sa miséricorde»

C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane. Nous présentons nos condoléances à toute la famille Sy et à toute la population sénégalaise. Puisse Allah l’envelopper de sa miséricorde et son pardon éternels.

Mamadou Lamine Diallo : «Il était généreux»

«Je viens d’apprendre la terrible nouvelle du rappel à Allah SWT de Serigne Pape Malick Sy, un guide, un grand frère et un ami. Doté d’une culture phénoménale à l’image de son Maître Al Maktoum, il était généreux dans le partage du savoir. Quelle perte pour la Umma!»