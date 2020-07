14 entreprises inclusives distinguées par Humanité Inclusion

iGFM – (Dakar) Le projet multi pays Emploi et Handicap a été mis en œuvre mis en œuvre par Humanité & Inclusion nouveau nom de Handicap International (HI) de 2017 à 2020. Il concerne le Maroc, La Tunisie, le Sénégal et le Bénin. Il a pour objectif d’accompagner les acteurs de l’emploi et les entreprises à devenir plus inclusifs, et à améliorer l’employabilité des personnes handicapées.

Le projet, financé à hauteur de 50% par l’Agence Française de Développement (AFD), est cofinancé par l’Union Européenne (UE), DROSOS (Tunisie), la Direction Générale de Développement de la Belgique (Bénin), des fonds propres HI (Maroc) et par le Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg (MAE-Lux) au Sénégal.

Le projet Emploi & Handicap au Sénégal s’appuie donc sur l’expérience acquise depuis 2014 par HI à travers le projet EMPHAS (Emploi des Personnes Handicapées au Sénégal) mis en œuvre dans la région de Dakar, pour s’étendre à la région de Thiès présentant un contexte prometteur de par la qualité des acteurs des secteurs privés et publics.

L’atelier de clôture de ce projet a eu lieu les 21 et 22 juillet 2020 à l’hôtel Terrou-bi Dakar pour présenter aux parties prenantes les résultats du projet et les travaux de capitalisation.

Le premier jour, a été marqué par la synthèse des activités de retour d’expériences menées avec les acteurs des services d’accompagnement vers l’insertion sociale et l’emploi.

Le deuxième jour, quand à lui a été marqué par la fin du projet Emploi et Handicap. Cela a également été l’occasion pour Humanité Inclusion de distinguer par des trophées, 12 entreprises inclusives qui ont emboîter le chemin de l’inclusion dans le domaine de l’emploi public et privé.

(DP world Dakar, Dakar Dem Dikk, BICIS BNP Paribas, Zena Exotic Fruits, laboratoires BIO 24, Eiffage Sénégal, Humanité Inclusion, Agence de l’informatique de l’Etat (ADIE), KFC YAATAL, Terrou-bi) qui ont recruté en Contrat à durée déterminée (CDD) ou Contrat à durée Indéterminée (CDI) des personnes en situation de Handicap.

Au cours de cette dernière journée, 4 trophées d’encouragement aux entreprises (SITEL, LYGO, SODIAPLAST, DANGOTE SA) qui ont offert des stages aux apprenants en situation de handicap.

En terme de résultats du projet : 485 personnes accompagnées vers l’emploi ; 94 personnes handicapées recrutées en emploi salarié avec 54,2% de femmes ; 66 personnes formées en entreprenariat dont 62 ayant formalisé leur entreprise ; 93 jeunes ont bénéficié d’une formation professionnelle (bourses de formation, indemnités de transport) ; 55 personnes ont bénéficié d’une évaluation clinique pour obtenir des aides techniques et adaptation de poste de travail (appareillages, ordinateurs + logiciel de synthèse vocale) à travers Projet INCLURE.

Khadimou Rassoul Talla, président de l’association Handicap.sn a félicité Humanité Inclusion pour les résultats obtenus durant ces 3 années avec l’implication de tous les acteurs.

Ce projet nous a permis d’avoir une base de donnée des demandeurs d’emploi, de corriger des CV, de renforcer les capacités de plusieurs jeunes en coaching, en confiance de soi et en prise de parole en public.

Talla a également reçu une attestation de reconnaissance de l’ONG pour ses efforts fourni et des multiples contributions à la réussite de ce projet.