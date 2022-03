vendredi 11 mars 2022 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Mouvement M2D va saisir les juridictions internationales pour obtenir justice pour les victimes des événements de Mars 2021. En effet, l’Etat n’ayant pas encore statué sur cette question, l’entité va porter le combat au niveau international.

Le mouvement en a fait part pendant une conférence de presse ce vendredi, un an après les faits. « Nous avions émis l’idée de saisir les juridictions internationales. Un délai raisonnable est donné à l’Etat pour qu’il puisse prendre ses responsabilités et rendre justice à ces familles qui ont perdu leurs enfants, et par ricochet à tout le peuple » a précisé Cheikh Tidiane Dièye.

Le coordonnateur du M2D note qu’« ils ont attendu un an, c’est un délai raisonnable, le gouvernement avait pendant ce temps, la latitude de faire jaillir la lumière. Ce qui n’est pas fait.

Avec Amnesty et d’autres organisations nous travaillons à documenter les cas. Nous sommes en train de réunir des informations pour discuter avec les familles pour réunir le maximum de preuves pour ces enquêtes. Il y eu une commission judiciaire pour cela. Sidiki Kaba avait promis à son tour que la lumière sera faite sur cette affaire et ils n’ont rien fait ».