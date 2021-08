dimanche 15 août 2021 • 547 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est une nouvelle qui va certainement plaire à ceux qui attendaient, depuis longtemps de prendre leur seconde dose du vaccin Astra Zeneca.

L’annonce a été faite par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le Sénégal va recevoir, ce dimanche, à 20 heures, 140.160 doses du vaccin Astra Zeneca. Il s’agit d’un «appui du Royaume Uni, à travers l’initiative Covax, destiné à notre pays», informe le service de communication dudit ministère.

Il s'agira de la cinquième livraison de vaccins dans le pays dans le cadre de l'initiative COVAX,

portant le nombre total de doses reçues via COVAX à 951 360.

COVAX est une initiative mondiale, co-dirigée par le CEPI, l’alliance du vaccin Gavi et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - en partenariat avec l'UNICEF et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (PAHO) - qui aident les gouvernements et les fabricants à garantir que les vaccins COVID-19 soient disponibles dans le monde entier pour les pays à revenu moyen et à faible revenu.

« Nous sommes ravis de recevoir ce cinquième lot de vaccins COVID-19 dans le cadre de l'initiative COVAX. Les efforts déployés par les autorités et leurs partenaires pour vacciner la population du Sénégal sont louables, mais l'accélération du déploiement du vaccin est freinée par l'approvisionnement limité en doses dans le pays. Nous nous félicitons de ce don du Royaume-Uni, qui contribuera à combler le déficit d'approvisionnement au Sénégal. Nous n'épargnerons aucun effort pour encourager la solidarité vaccinale et le partage des doses entre pays pour stopper la progression de la troisième vague du Sénégal, contribuant aux efforts mondiaux pour mettre fin à la pandémie », a déclaré Georges Gonzales, représentant adjoint de l'UNICEF au Sénégal, au nom des partenaires institutionnels de COVAX.