14e MORT DU COVID-19 : Vive polémique à Touba autour du décès de Serigne Abdou Khadim

IGFM – A Touba hier, la tension est montée d’un cran. Tous ou presque étaient sur les nerfs. Une vive polémique a éclaté suite au rappel à Dieu de Serigne Abdou Khadim, khalife de Serigne Abdou Lahad Bara. Le chef religieux est présenté comme étant la quatorzième (14e) personne à avoir perdu la vie des suites de la maladie à Coronavirus, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’action sociale. Une thèse rapidement balayée d’un revers de main par la famille du défunt.

Qu’est-ce qui a emporté hier à l’hôpital Matlaboula Fawzeini de Touba, le khalife de Serigne Abdou Khadim Mbacké ibn Serigne Bara ? En se référant sur le communiqué du décès numéro 15 rendu public par le ministère de la Santé et de l’action sociale, Serigne Abdou Khadim Mbacké, âgé de 85 ans, est mort hier du Coronavirus, à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba, à 06H10mn. A peine cette information répandue comme une trainée de poudre dans la cité religieuse de Bamba, les réseaux sociaux ont explosé. La tension est montée d’un cran. Tous ou presque n’ont pas voulu croire à l’information officielle donnée par les autorités sanitaires en charge de la pandémie. Vite, des proches de la famille du défunt sont montés au créneau pour apporter des démentis cinglants. D’autres qui ont connu le marabout s’illustrent à travers des déclarations qui frisent la calomnie. Le Président-directeur général (Pdg) de Gouye Mbind Tv, Abdou Aziz Diop, membre de la famille, est le premier à aller au front pour attaquer le communiqué signé le 08 mai du ministre de la Santé. Abdou Aziz Diop est formel : «Le défunt marabout était alité depuis plus d’une décennie. C’était un diabétique qui a vu ses deux jambes amputées. Il était esseulé dans son domicile où il ne recevait aucune visite.» Le vieux, dit-on, était une personne d’un tempérament bouillante à telle enseigne que seuls quelques rares membres de sa famille avaient accès à lui. Serigne Souhinbou Mbacké ibn Serigne Abdou Aziz embouche la même trompette et s’inscrit en porte à faux contre l’âge qui a été attribué à Serigne Abdou Khadim Mbacké. «C’est faux, rétorque le jeune mbacké-mbacké, il (le vieux) n’avait pas cet âge (85 ans). L’actuel khalife de Serigne Bara Mbacké, en l’occurrence Serigne Moustapha Mbacké, n’a pas 85 ans. Autant dire que le communiqué du ministère de la Santé est erroné à tout point de vue. Serigne Abdou Khadim Mbacké n’est pas décédé du Covid-19», tente-t-il de justifier.

A côté de ces récriminations de la famille du défunt, il est à signaler qu’une incohérence de taille émaille le communiqué numéro 15 du ministère de la Santé et de l’action sociale. Notamment celle portant sur l’heure du décès : 06H10mn. «S’agit-il d’un lapsus pour parler de 18H10mn», s’interroge-t-on du côté du défunt. Les autorités médicales jointes par «L’Observateur» ne préfèrent outre mesure épiloguer sur cette affaire, évoquant l’aspect sensible du cas. D’autres sont restés injoignables.

Pour rappel, c’est le mercredi dernier que le khalife de Serigne Abdou Lahat Mbacké a été admis aux Urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba à la suite d’un malaise. Après diagnostic, il a été isolé dans une cabine au niveau de la Médecine générale avant d’être soumis au test du Covid-19 qui, selon le personnel soignant, est revenu positif.

EL-H ABDOULAYE BAMBA SALL

MAME SERIGNE MBACKE, PETIT FRERE DU DEFUNT ET PORTE-PAROLE DE LA FAMILLE

«Aucun membre du personnel médical ne s’est déplacé au domicile du défunt et la maison n’est pas mise en quarantaine»

C’est une colère ciblée. Pour Mame Serigne Mbacké, l’important n’est pas d’épiloguer sur les causes du décès de leur grand frère et khalife de Serigne Abdou Lahat Bara Mbacké, hier, à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. Le porte-parole de la famille dénonce plutôt une négligence et un manque d’assistance des autorités sanitaires vis-à-vis de la famille de l’illustre disparu. Le premier grief porté contre le personnel médical de l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba, c’est de n’avoir pas communiqué sur la maladie de Serigne Abdou Khadim durant ces trois jours d’hospitalisation au service de réanimation. «C’est après avoir constaté le décès que les médecins nous ont signifié que nous devons attendre des tests du Covid-19», fustige-t-il.

Mame Serigne Mbacké fait un constat désarmant en ce temps de pandémie : «Avec tous les milliards de FCfa mobilisés pour lutter contre la propagation du Covid-19, aucune disposition n’a été prise pour isoler les membres de la famille et désinfecter le domicile. Aucun membre du personnel médical ne s’est déplacé sur les lieux.» Des manquements qui font dire à Mame Serigne Mbacké que «le ministre de la Santé et de l’action sociale et le président de la République n’ont pas pris leurs responsabilités devant la maladie du Coronavirus». Mieux, il leur prend pour responsables de la propagation de la pandémie dans la cité religieuse de Touba. Le défunt Serigne Abdou Khadim Mbacké a été inhumé hier au cimetière «Bakhiya» en fin de matinée bien avant la publication du communiqué du ministère de la Santé et de l’action sociale annonçant son rappel à Dieu.

EL H ABDOULAYE BAMBA SALL