mercredi 9 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) Quinze candidats, dont 11 étaient déclarés admissibles, ont été arrêtés puis déférés au parquet à Tamba. Ils sont soupçonnés d’avoir mis en place un système par lequel ils s’échangeaient les corrigés du bac 2020.

A Tambacounda, quinze candidats au baccalauréat risquent de devoir répondre de leurs actes devant les tribunaux. En effet, ils ont été arrêtés et déférés au parquet du tribunal de Grand instance de ladite région. Ils sont accusés d’appartenir à un gang qui utilise les réseaux sociaux et Whatsapp pour recevoir et s’échanger les corrections des épreuves du Baccalauréat.

Selon la Rfm, c’est l’un d’entre eux, qui a été arrêté en premier. Et c’est lui qui a lâché les noms de autres candidats impliqués. La brigade de gendarmerie de Goudiry les arrêtera ensuite. Ils sont actuellement déférés au parquet. Parmi eux, figurent deux filles. Leur sort se trouve actuellement entre les mains du procureur