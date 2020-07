15 juillet 2019 – 15 juillet 2020 : Il y a un an disparaissait Ousmane Tanor Dieng

IGFM – Voilà un an que disparaissait Ousmane Tanor Dieng. L’ancien Secrétaire général du Parti socialiste (P.S.) et président du Haut conseil des collectivités territoriales ( Hcct) est décédé le 15 juillet 2019 à Bordeaux en France où il était hospitalisé. Compte tenu de la pandémie de la Covid-19, cette commémoration se fait dans la sobriété. A l’occasion, des prières et un récital de Coran seront organisés par les socialistes

Ousmane Tanor Dieng était un Homme d’Etat, au sens noble du terme. Il est un sortant de l’l’Ecole nationale d’administration et de Magistrature (Enal) où il avait côtoyé un certain Cheikh Betio Thioune, le défunt guide des thiantacounes.

En 1976, il a intégré l’administration Sénégalaise et a gravi petit à petit les échelons. Il sera tour à tour conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères (1976-78), conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor (1978-81), puis auprès du président Abdou Diouf (1981-88) Directeur de cabinet (1988), puis ministre-directeur de cabinet auprès du président Diouf, poste qu’il occupera jusqu’en 1993, année où il est nommé ministre d’État, ministre des services et des affaires présidentiels.

Le natif de Nguéniène (département de Mbour, où il a également été enterré), homme de confiance du président Abdou Diouf, sera nommé Premier secrétaire du PS et vice-président de l’Internationale socialiste en 1996.

En 2000, lorsque Wade accède au pouvoir, Ousmane Tanor Dieng conduit stoïquement la barque socialiste pendant 12 ans. En 2012, le patron de l’Alliance pour la république (Apr), Macky Sall, accède au pouvoir à la faveur d’une alliance avec plusieurs formations politique dont le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng sera ainsi propulsé au poste de Président du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct), poste qu’il occupera jusqu’à son décès.