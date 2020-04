16 Sénégalais tués par le coronavirus aux États-Unis

iGFM – (Dakar) – L’information est livrée par le président de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA). Selon Sadio Barry qui s’est confié au journal L’As, ses informations sur les décès dus au Covid-19 parmi ses compatriotes basés aux États-Unis, sont crédibles. Il soutient que le nombre a plus que doublé en moins d’une semaine.

« Aujourd’hui (mercredi 15 avril) nous avons 16 (Sénégalais) morts (du coronavirus) aux États-Unis. Le chiffre est alarmant, mais officiel », avertit-il.

Il y a quelques jours, Sadio Barry avait déclaré que 7 ressortissants du Sénégal établis à New York avaient succombé au Covid-19. Une information démentie aussitôt par le Secrétaire d’État des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr.

Toujours dans L’AS, le président de l’ASA se désole de cette déclaration qui prend le contrepied de son association.

Il jure : « Notre structure est une institution qui existe depuis 32 ans ou plus. Il serait sage et courtois pour les officiels sénégalais de nous croire et respecter les informations que l’ASA leur donne. »

IGFM