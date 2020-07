189 ex contractuels de la Sénélec – Arr li nu bokk crie victoire

iGFM – (Dakar) Face à la presse, ce mardi, Guy Marius Sagna, le porte-parole du jour, et ses camarades, ont crié déjà victoire sur certains dossiers notamment celui des ex-contractuels de la Sénélec. « Avant la marche, notre mobilisation et lutte dans l’unité a donné les résultats satisfaisants”, a déclaré Guy Marius Sagna qui promet que le combat va continuer.

« Aar li nu bokk », « Noo lank » et « Doy Na » estiment avoir une victoire même avant la tenue de la manifestation. « Quand nos autorités ont compris que tous les mouvements, victimes de l’injustice, ont rallié, elles ont dépêché des hommes pour qu’ils partent négocier avec les victimes ». C’est ce que semblent comprendre Guy Marius Sagna et ses amis. Il évoque “des contrats donnés à tous les 189 ex contractuels de la Senelec dont 15 CDI, accélération de la prise en charge par l’Etat du dossier de Gadaye, la prise en charge plus sérieuse du dossier de Guéréo par l’Etat, entre autres”.

Sur le dossier Djilakh et Babacar Ngom, les plateformes « Aar li nu bokk », « Noo lank » et « Doy Na » estiment également que l’Etat du Sénégal est le seul et unique responsable de cette situation, selon les amis de Guy qui décrient “un Etat irresponsable”. “La terre doit aller en priorité à ceux qui y habitent et l’exploitent. Nous sommes pour l’agro-business, mais pas au détriment des exploitations agricoles familiales. C’est pourquoi nous exigeons que l’Etat restitue définitivement et sans condition, les terres aux paysans de Ndingler et Djilakh. Que Sedima se retourne contre l’Etat irresponsable qui gère le foncier de manière informelle”, a-t-il souligné.

