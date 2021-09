dimanche 26 septembre 2021 • 1457 lectures • 0 commentaires

iGFM- (Dakar) Ce dimanche, le Sénégal commémore le naufrage du Bateau le Joola. Ousmane Sonko appelle à l'introspection.

"19 ans déjà... mais nous n’oublierons jamais la tragédie du Joola.

En ce jour de Magal, nous demandons au Tout Puissant d’agréer ces plus de 2000 victimes et d'apaiser les coeurs de leurs proches. Amen.

Cette journée doit toujours être, pour nous, une occasion d'introspection individuelle et collective sur, nos comportements, sur la qualité, la préservation et surtout la sécurité de nos modes et voies de transport."



