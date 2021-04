mercredi 21 avril 2021 • 419 lectures • 0 commentaires

Entre Sokhna Aida Diallo et ses inconditionnels c’est un lien indéfectible. En effet avant-hier, deux jours après la commémoration de la rencontre entre Cheikh Béthio et Serigne Saliou, les Thiantacounes qui ont encore fait acte d'allégeance à la dame ont encore montré leur force.

C’est Bator Thioune, la première avec l’ensemble de Touba keur Serigne Touba, à ouvrir le bal des cadeaux en offrant 10 millions de nos francs comme adiya. Elle s’arrête pas là, elle offre un million de tawassoul, un terrain de 25 millions, une parure en or, 17 gâteaux ‘’thiofel’’, des paires de chaussures, des vaisselles de luxes ainsi que des bazins riches à son ex-copouse. A sa suite, Sokhna Adja Thioune avec leur talibé de xelcom, a donné en guise de adiya un terrain de 5814 m2, 82 millions de nos francs, un million pour leur Tawassoul sans compter une parure en or et un plan de palais.

Tous ses présents ont été offerts à Sokhna Aida sans compter ceux des autres ''talibés'' comme le groupe Engagement et Détermination.