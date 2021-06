mercredi 23 juin 2021 • 136 lectures • 0 commentaires

L'Euro 2020 se poursuit. En difficulté face au Portugal, l'équipe de France a recollé au score, grâce à un penalty inscrit par Karim Benzema, mercredi soir. La faute portugaise ? Une légère charge de Semedo sur Mbappé, lancé dans la surface par Paul Pogba. Karim Benzema a enfin inscrit son premier but dans un Euro, mais aussi depuis son retour en Bleu.

Sublime ouverture de Jules Koundé, qui lance Karim Benzema dans le dos de Ruben Dias. Le Madrilène part à l'extrême limite du hors jeu, pénètre dans la surface et croise un tir qui laisse Rui Patricio sans réaction. Le poteau aide l'attaquant dans sa tâche ! Après un coup de fil à ses assistants vidéo, Monsieur Lahoz valide !

Karim Benzema a inscrit son 1er but avec la France depuis le 8 octobre 2015, 5 ans et 258 jours auparavant, soit le plus grand écart entre 2 buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps (presque 7 ans entre son 3e et 4e but, également contre le Portugal).

Le match est en cours puisque Ronaldo a égalisé sur penalty (2-2).