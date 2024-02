mercredi 28 février 2024 • 126 lectures • 0 commentaires

Blog 4 heures Taille

Ecko-lab, en partenariat avec le groupe Futurs Médias, l'USAID et le Pullman Hotels and Resorts organisent la 1ère édition des journées WAW KUMBA, un événement inédit dédié aux femmes qui se tiendra du 8 au 9 mars 2024 au Pullman Dakar.

Cette rencontre nationale destinée à la valorisation de la femme est un prétexte pour échanger sur les meilleures idées et pratiques, évaluer et dégager les perspectives pour davantage promouvoir l’autonomisation des femmes, leur formalisation, leur compétitivité mais aussi mettre en exergue leur apport si important dans le développement de notre cher Sénégal.

Le thème principal portera sur Femmes Inspirantes Entrepreneures, Levier de Développement – FIELD et fera l’objet du débat d’ouverture le 8 mars 2024. S’ensuivront 3 autres panels thématiques que sont : Thème 1 : Equité et inclusion : La formation, un tremplin vers l’emploi pour un triomphe sur les inégalités, Thème 2 : La femme, un atout fort pour la compétitivité du Sénégal, Thème 3 : La femme, un modèle d’adaptabilité et de développement.

Le 9 mars se tiendra une soirée de gala WAW KUMBA animée par Youssou Ndour en hommage à toutes les femmes et durant laquelle la restitution des travaux sera partagée avec les invités.

Notez bien ces dates, les 8 et 9 mars au Pullman Dakar pour fêter la femme, fêter la vie, fêter la journée mondiale de la femme et faire briller l’étoile qui est en vous, WAW KUMBA !!!

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ