mercredi 15 décembre 2021 • 8 lectures • 0 commentaires

Technologie 3 jours Taille

iGFM - (Dakar) Les vacances d'hiver sont arrivées ! Cela signifie que c'est le temps des lumières vives, des festins bruyants et, bien sûr, des cadeaux généreux de 1xBet.

L'une des surprises que le fiable bookmaker a préparé pour ses joueurs est une promotion à grande échelle appelée New Year Quest, remplie de sensations fortes et de prix fantastiques.

Contrairement à de nombreuses autres quêtes, celle-ci n'est pas compliquée, mais elle est passionnante. Pour participer à la promotion, il suffit de

1. Inscrivez-vous ou connectez-vous à 1xBet

2. Cliquez sur le bouton "Participer" sur la page de la promotion.

3. Jusqu'au 9 janvier 2022 inclus, connectez-vous à la page et accomplissez les tâches.

Pour chaque tâche accomplie, le joueur est assuré de gagner un ticket pour participer au tirage au sort du super prix final, et il recevra l'un des excellents bonus, parmi lesquels des tickets supplémentaires, des tours de la Lucky Wheel et plus encore.

Les tâches changent quotidiennement, mais l'utilisateur peut effectuer la même tâche un nombre illimité de fois. Si vous accomplissez toutes les tâches, le bookmaker vous donnera 50 tickets supplémentaires, ce qui signifie que vos chances de gagner seront multipliées.

Tous les joueurs ayant obtenu 20 tickets ou plus participeront au tirage au sort final le 11 janvier 2022. Les gagnants seront sélectionnés au hasard et recevront de fabuleux super prix tels que des smartphones, tablettes et ordinateurs portables Apple et Samsung.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la New Year Quest de 1xBet sur la page de la promotion. Alors allez-y, jetez-y un œil et devenez un participant dès maintenant. Commencez 2022 avec de superbes cadeaux offerts par un bookmaker fiable !