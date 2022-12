lundi 19 décembre 2022 • 454 lectures • 0 commentaires

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang vont encore patienter en prison jusqu’au 26 Décembre pour être fixé sur leur sort. En effet, le tribunal des flagrants délits de Dakar a mis en délibéré son jugement sur l’affaire dite Amy Ndiaye Gniby. En attendant le parquet a requis une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans contre les deux mis en cause et la partie civile réclame 500 millions pour réparation du préjudice.

Pour rappel, les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont inculpés pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours et menaces de mort contre leur collègue Amy Ndiaye Gniby.



« Je vous demande de ne pas excusé un acte contraire aux lois. Rien ne justifie cette acte ignoble. Ils faut qu’ils disent la vérité ils ont frappé ma cliente. Les coups était tellement forts qu’elle est tombée en syncope. Une fois à l’infirmerie de l’Assemblée nationale, les infirmiers ont refusé de la touchée au vu de la gravité des choses. C’est ainsi qu’elle a été transporté à l’hôpital Principal de Dakar. Les risques de perdre son bébé perdurent encore. Nous espérons qu’une sanction exemplaire soit donnée au mis en cause. Pour la réparation du préjudice nous réclamons la somme de 500 millions de francs CFA », a plaidé l’avocat de la plaignante.

Pour sa part, le procureur estime que les faits ont été commis devant l’assemblée, devant tout le monde, ce qui montre qu’ils sont constants. « Je vous demande monsieur le président de les condamner à une peine de 2 ans de prison ferme pour les faits de coups et blessures ainsi que pour menace de mort. Ils ne doivent pas bénéficier de sursis », a-t-il demandé au tribunal.



À la barre du tribunal des flagrants délits, les deux députés ont tout de même réfuté les accusations portées contre eux et leurs avocats ont plaidé pour la relaxe pure et simple de leurs clients.