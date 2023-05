mercredi 10 mai 2023 • 20 lectures • 0 commentaires

Environnement 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) "2022 aura été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900 et la plus sèche depuis 1985. De nombreux évènements météorologiques intenses (inondations, canicule, sécheresse) avec des conséquences dévastatrices ont secoués tous les continents" a indiqué M. Franck Monpate Directeur Général, Eiffage Sénégal lors de leur journée bas carbone chez Eiffage Sénégal.

Ces manifestations tangibles du dérèglement climatique confirment les prévisions du GIEC et nous appellent à redoubler d’effort en nous attachant à atténuer ce changement tout en nous adaptant dès maintenant à ses conséquences prévisibles mais espérons-le, non définitives.

PUBLICITÉ

C’est donc de par son devoir de vigilance et dans le contexte d’urgence climatique, bien connu aujourd’hui, que les objectifs de réduction des émissions du groupe EIFFAGE ont été prises selon la trajectoire « optimiste » dite de 1,5° qui couvre les scopes 1,2 et 3.

PUBLICITÉ

"Notre stratégie bas carbone s’organise donc autour de deux grands objectifs : D’une part, la réduction de nos émissions internes pour les scopes 1 et 2 et de l’autre, le développement de nouvelles offres bas carbone afin de contribuer à la diminution des émissions de nos clients pour le scope 3.

Les objectifs à atteindre, par rapport à l’année de référence 2019, sont : sur les scopes 1 et 2: réduction de 46% des émissions d’ici 2030, sur le scope 3, réduction de 30% des émissions d’ici à 2030, et Neutralité carbone, au plus tard en 2050.

Dans tous les métiers du groupe, différentes actions sont menées, pour exemple: amélioration de la mobilité professionnelle et personnelle : passage à l’électrique du parc des VL et engins TP, covoiturage ou encore prime au vélo, optimisation de la consommation énergétique des bâtiments du patrimoine du groupe, accentuation de l’économie circulaire en augmentant la part des matériaux recyclés et de réemploi de façon à substituer les énergies fossiles, déploiement d’Un plan ambitieux de mise en place de panneaux photovoltaïques, et surtout en apportant de l’innovation sur nos chantiers avec de nouveau procédés technique de réalisation tels que : L’utilisation de béton bas carbone, l’utilisation d’enrobé tiède, l’utilisation d’enrobé à base de liant végétal, le retraitement de chaussée in situ ou encore l’intégration de matériaux recyclé.

A l’échelle d’Eiffage Sénégal, nous avons aussi commencé à changer nos habitudes en créant un service Développement Durable dès 2019 et depuis février 2020 un secteur bas carbone et quelques actions sont déjà mises en place : formation de nos collaborateurs sur le sujet, mise en place d’un plan de sobriété d’énergie au niveau de nos installations fixes.

Concernant nos installations de chantier, celle-ci commencent à être éclairés par des panneaux solaires, plutôt que par un réseau alimenté par des générateurs, l’intégration de matériaux recyclés dans certaines de nos formulations

Enfin, et car nous pensons que c’est un sujet qui mérite la transparence, les émissions de gaz à effet de serre d’Eiffage sont déclarées chaque année auprès du Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale à but non lucratif qui gère la plus importante plateforme de reporting environnemental mondial dédiée aux entreprises et aux collectivités.

En 2019, cette organisation a ainsi porté la note d’Eiffage au niveau B, soit deux crans au-dessus de la moyenne du secteur du BTP en Europe fixée au niveau C, reflétant la solidité des méthodes de reporting du Groupe et l’efficacité de ses plans d’action.

Alors oui, le BTP est un secteur « difficile à atténuer », mais cela doit le pousser à faire encore plus d’efforts car des résultats probants sont atteignables et nous nous devons de changer les choses ; c’est pour cela que j’aimerai vous remercier d’être venu ce jour, tous autant que nous sommes et sans étiquette, car le sujet du réchauffement climatique et un sujet commun et mondial. Notre terre est ronde, pour l’instant unique, nous devons la protéger.

Il est encore temps de modifier nos habitudes, des solutions existent pour limiter notre impact et protéger les générations à venir.

En toute humilité, nous avons donc souhaité partager avec vous nos bonnes pratiques tout en passant une matinée conviviale car nous serons accompagnés de plusieurs artistes sénégalais qui feront en sorte de nous/vous faire passer des messages.