Comme on écrit l’histoire. La date du 5 décembre 2023 est entrée dans les annales de la politique sénégalaise. De Côte d’Ivoire où ils résident, les militants «apéristes» de la Délégation des Sénégalais de l’extérieur (Dse/Apr) ont tenu à partager avec la presse la déclaration dite de Bouaké. Un mémorandum co-signé par l’ensemble des responsables et alliés du parti au pouvoir.

Le coordonnateur de la Dse, Dame Faye, la député Dial Sané et son suppléant, Thierno Thiam dit Abdourahmane Thiam, la présidente des femmes, Maty Ngom, le responsable des jeunes, Ibrahima Laye Guéye, le président de l’Amicale centrale des Sénégalais de Côte d’Ivoire, Tidiane Samba Ly, entre autres, ont tenu à être présents à la rencontre pour appuyer le choix de Benno Bokk Yaakar/Côte d’Ivoire de faire du Président Macky Sall son seul et unique candidat à la Présidentielle 2024.

C’est par un tôt matin dominical que ce «commando électoral» qui avait gagné, sans fioritures, les Législatives, a regagné cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km d'Abidjan. L’objectif étant double, la mouvance présidentielle a d’abord lancé la vente des cartes, sonnant ainsi le rappel des troupes, avant de livrer sa déclaration portant candidature du Président Sall pour un nouveau mandat en 2024.

Député suppléant de la Diaspora Afrique de l’ouest, Thierno (Abdourahmane) Thiam a expliqué les raisons qui font que la Côte d’Ivoire va engager la bataille pour offrir un nouveau quinquennat à l’actuel chef de l’Etat. «J’aurais pu laisser les nombreuses réalisations de son Excellence répondre pour lui, mais je vais vous en lister juste quelques-unes qui expliquent amplement et pertinemment notre choix : financement des femmes, diligence dans la délivrance des titres de voyages et documents administratifs, logements sociaux subventionnés à hauteur de 20%, avec un apport de moins de 2 millions etc.

Depuis l’indépendance, jamais chef d’Etat ne s’est autant occupé de la diaspora sénégalaise. Et pour tout cela, nous avons décidé d’offrir un nouveau mandat à ce grand travailleur qui a fait aujourd’hui du Sénégalais un homme de développement, un citoyen respecté dans le monde entier», a fait savoir Thierno Thiam au nom de toute la Dse Côte d’Ivoire, saluant ainsi le gros travail de remobilisation entamé par le coordonnateur Dame Faye et tous les autres responsables, dont le président des Sénégalais de Bouaké, Amadou Yaya Sokomé, Hamet Dieng le coordonnateur de Bouaké nouvellement installé et le chargé de communication Oumar Ly. Rendez-vous est donné le 11 février aux militants de Côte d’Ivoire pour un grand «Sargal» en l’honneur de la deputé Dial Sané à Treichville.