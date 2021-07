jeudi 15 juillet 2021 • 297 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le diagnostic de 24 ans de traversée du désert des Lions du Basket, a été le thème du panel organisé, ce jeudi, à la Maison de la presse, par l'Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) du Sénégal.

Depuis 1997, l'équipe nationale masculine de basket-ball du Sénégal n'a plus gagné de titre. Une longue disette qui a mérité une réflexion selon la presse sportive sénégalaise initiatrice d'un panel en invitant les acteurs de cette discipline dont Babacar Ndiaye (président fédération), Gallo Fall (BAL), Bassirou Badji (ancien sélectionneur), Lamine Savané (technicien), Moustapha Gaye (DNT)...

Prenant la parole, ce dernier qui est le Directeur Technique National, a relevé un point essentiel. Il s'agit de l'instabilité notée sur le banc des Lions du basket. "De 1997 à nos jours, 13 sélectionneurs ont été changés. Chaque dirigeant change de sélectionneur. Ce qui note une instabilité sur le banc", a-t-il analysé, soulignant un effectif qui peine à progresser à cause des nombreux changements.

Tapha Gaye qui a eu à diriger les sélections masculine et féminine, a également souligné que le sélectionneur n'aura jamais de temps de travailler dans la durée tant que le banc reste instable. Selon l'ancien coach des Lions devenu DTN, la stabilité du banc des Lions reste un atout dans la reconquête du titre de champion d'Afrique. Du 24 août au 5 septembre 2021, à Kigali (Rwanda), l'équipe masculine du Sénégal tentera de renouver avec la victoire finale, lors de l'Afrobasket.