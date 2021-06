24 Lions au premier galop, à Thiès, deux forfaits enregistrés

iGFM (Dakar) Après Saly, les Lions ont effectué leur première séance d'entraînement, au stade Lat Dior, hier, en vue des deux matchs amicaux: Sénégal vs Zambie du 05 juin et Sénégal vs Cap-Vert du 08 juin 2021 à 19h00 à Thiès. 24 joueurs étaient présents. Habib Diallo et Sada Thioub ont déclaré forfait, selon Record. Aliou Cissé a fait appel à Abdallah Sima et Mame Baba Thiam pour renforcer le groupe. Quant à Edouard Mendy, il est attendu dans la tanière jeudi après avoir remporté la Ligue des Champions.

Publié par Mamadou Salif editor