29 militants de Pastef arrêtés lors des échauffourées à Mbackè

lundi 13 février 2023 • 139 lectures • 0 commentaires

Actualité 34 mins Taille

PUBLICITÉ

Serigne Assane Mbackè, un leader politique à Touba et 28 autres personnes ont été arrêtées lors des heurts survenus vendredi à Mbacké (centre) entre des militants de Pastef (opposition) et les forces de l’ordre. Ils sont d’avoir participé à une manifestation non autorisée

L’opposant Ousmane Sonko, leader de Pastef, a été accueilli vendredi soir par de nombreux militants et sympathisants à Mbacké, malgré l’interdiction de son meeting par le préfet de ce département. PUBLICITÉ

Empêché d’accéder au boulevard où devait se tenir sa rencontre avec ses partisans, le maire de Ziguinchor (sud) est allé rendre visite au khalife des Baye Fall, Serigne Amdy Fall, dans la même ville. PUBLICITÉ

Il s’est entretenu avec le guide religieux avant de quitter Mbacké peu après 21 heures.

Des manifestants ont dressé des barricades sur plusieurs rues de Mbacké en guise de protestation contre l’interdiction du rassemblement de Pastef.

Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser.



Cet article a été ouvert 139 fois.

Publié par Birame Ndour editor