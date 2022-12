2BFall : De l’outil informatique au Rap

samedi 17 décembre 2022

iGFM - (Dakar) 2BFall est un artiste et technicien expérimenté en multimédia et informatique. L’homme fait de la programmation, des montages de clips vidéos et crée des effets spéciaux. De passage à iGFM, il nous parle de son nouvel album intitulé «Sans papier» et ses activités connexes.



