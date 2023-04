lundi 10 avril 2023 • 352 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’activiste Assane Diouf a de nouveau été interrogé par les enquêteurs suite à son arrestation samedi dernier. D’après les informations révélées par son avocat Maître Koureyssi Ba, les enquêteurs cherchent à l’incriminer avec des vidéos datant d’avant les élections. Assane Diouf, également connu sous le nom d’Assane Diouf, a préféré garder le silence lors de cet interrogatoire.

Selon les informations partagées sur la page Facebook de son avocat Maître Koureyssi Ba les enquêteurs auraient présenté plusieurs vidéos pour l’incriminer, dont certaines datent d’avant les élections locales. Une de ces vidéos aurait déjà conduit à la condamnation d’Assane Diouf, mais les enquêteurs ont décidé de la ressortir pour l’interroger à nouveau.

Lors de son deuxième interrogatoire, assisté par l’avocat Me Moussa Sarr, Assane Diouf a choisi de garder le silence face aux six vidéos présentées par les enquêteurs. Comme l’a rapporté son avocat, « Fin du 2ème interrogatoire de Assane Diouf, assisté par notre excellent confrère Moussa Sarr. 6 autres vidéos dont les 5 datant d’avant les élections locales ont été présentées à Assane qui a préféré garder le silence. » a écrit Me Ba.