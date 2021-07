jeudi 15 juillet 2021 • 194 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au Sénégal, la deuxième place qualificative à la Coupe de la CAF se jouera lors de la dernière journée de Ligue 1, entre Diambars, Génération Foot et Jaraaf.

En s’imposant ce mercredi au stade Massène Sène de Fatick (1 – 0) chez le Stade de Mbour, lors de la 25ème et avant-dernière journée de la L1, le Ndiambour a non seulement sauvé sa peau dans l’élite, mais il a compliqué la tâche de sa victime du jour. Avec 29 points, les Lougatois sont définitivement hors de danger. A l’inverse, les Stadistes, désormais 12ème avec 26 points, sont à portée de fusil des deux relégables, l’US Gorée et NGB. Grâce à leur victoire, respectivement sur le Dakar SC (3 – 1) et sur Mbour PC (3 – 0) les deux équipes dakaroises n’ont toujours pas quitté le fond du tableau, mais elles reviennent à 2 longueurs du Stade de Mbour (24 pour elles et 26 pour cette dernière.

Ce qui promet, pour le weekend prochain, une 26ème et dernière journée de feu. D’autant que 2 des 3 relégables se feront directement face : Gorée et Stade de Mbour, tandis que NGB défiera le Jaraaf.

Le Jaraaf justement, qui suite à sa défaite (0 – 1) contre le CNEPS Excellence a lâché du lest dans la course à la 2ème place finale qui donnera droit à la Coupe de la CAF. 4ème avec 41 points, les « Vert et blanc » sont toujours mathématiquement en course ; mais ils comptent 2 points de retard sur Génération Foot et Diambars qui ont fait match nul respectivement contre Teungueth FC, le champion (1 – 1) et face au Casa Sports (0 – 0).

Comme quoi, pour la 2ème place qualificative à la Coupe de la CAF aussi, le suspense reste entier. Et il faudra attendre la toute fin de la prochaine journée pour avoir les verdicts définitifs.

Tous les résultats : AS Pikine – AS Douanes ; Génération Foot – Teungueth FC 1 – 1 ; Dakar Sacré-Cœur – Gorée 1 – 3 ; Stade de Mbour – Ndiambour 0 – 1 ; Casa Sports – Diambars 0 – 0 ; CNEPS Excellence – Jaraaf : 2 – 0 ; NGB – Mbour PC 3 – 0