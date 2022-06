samedi 11 juin 2022 • 36 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les réformes constituent une composante essentielle du second Millenium challenge account (Mca Sénégal II) dédié au secteur de l’énergie. C’est dans ce cadre qu’un accord d’entité de mise en œuvre a été signé, le jeudi 09 juin, entre le Mca II et la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse).

Il porte sur un budget prévisionnel de 120 millions de FCFA. La convention « historique », aux yeux du Directeur général du Mca Sénégal, Oumar Diop, permettra de mieux accompagner la mutation de la Crse, en formalisant ses engagements, rôles et responsabilités. Toujours d’après M. Diop, cette collaboration trouve son fondement dans la coopération entre le Gouvernement du Sénégal et celui des États-Unis, à travers le Sénégal Power compact, pour bâtir une nouvelle commission de régulation du secteur de l’énergie, en phase avec ses nouvelles missions. « La Crse apparaît comme un pilier majeur des réformes en gagées par le Gouvernement du Sénégal dans le sous-secteur de l’énergie », a-t-il ajouté.

Pour le président de la Crse, Ibrahima Amadou Sarr, cet accord permettra de relever les défis du transport et de l’accessibilité des coûts, particulièrement pour le monde rural. « Nous sommes en train de mettre en œuvre des réformes, passant ainsi à une Commission de régulation de l’énergie avec de nouvelles attributions, spécialement le secteur aval et intermédiaire gazier avec les nouvelles découvertes pétrolières et gazières », a-t-il rappelé. D’après lui, ce Compact, à travers son volet réseau de transport, permettra de mailler rapidement le territoire pour rendre le réseau accessible.

