Dans le département de Bignona, plus précisément à Dar Salam Chérif, trois enfants ont été retrouvés morts dans un véhicule. Le procureur de la République de Ziguinchor, qui est monté au créneau, a livré les premiers éléments de l'enquête.

À Dar Salam Chérif, une localité du département de Bignona, trois enfants avaient été postés disparus. Malheureusement, les trois petits, dont l’un est âgé de 6 ans et les deux autres âgés de 4 ans, ont été retrouvés morts. Selon le procureur de Ziguinchor, les corps sans vie ont été retrouvés à l'intérieur d'un véhicule de marque Hyndai, immatriculé DK 7704 BG en stationnement dans un domicile, sis à Darou Salam Cherif.



«Aucune trace de traumatisme n'a été constatée et les victimes seraient probablement décédées des suites d'une asphyxie. Une enquête judiciaire a été ouverte en vue de déterminer aussi bien les causes que les circonstances de ces trois décès, pour en définitive, en tirer les conséquences de droit », a-t-il indiqué.



Le véhicule en question, est celui d’un mécanicien. Ce dernier avait garé son véhicule aux vitres teinté dans sa maison.