mercredi 31 août 2022 • 398 lectures • 0 commentaires

Sur les réseaux sociaux comme dans les chaumières, les populations se plaignent beaucoup contre les opérateurs de télécommunication ou de transfert d’argent. L’Autorité de télécommunications et des postes a, elle, reçu plusieurs centaines de plaintes.

Les consommateurs se plaignent très souvent de certains manquements des opérateurs de téléphonie ou de transfert d'aregnt. L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a rendu publique le nombre de plaintes qu’il a reçus au terme de l’année 2021.



Au titre des plaintes et réclamations commerciales, l’Artp dit avoir a reçu globalement 345 cas de plaintes en 2021. Parmi elles, 62 ont été déposées contre Free, 270 plaintes contre Orange, 8 plaintes contre Expresso, 4 contre Wave et 1 plainte contre La Poste.



L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes indique que pour Free, sur les 62 plaintes reçues, 90% sont commerciales et 10% sont techniques. Pour l’opérateur Orange, sur les 270 plaintes, 109 sont techniques et 161 commerciales. L'Artp n'en a pas dit plus sur le contenu de ces plaintes.