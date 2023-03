lundi 20 mars 2023 • 1441 lectures • 6 commentaires

iGFM - (Dakar) Macky Sall compte-t-il prétendre à une nouvelle candidature pour la future présidentielle ? C’est la question que tout le monde se pose. Comme à son habitude, c’est dans un média étranger qu’il s’est encore exprimé sur la question.

«Cette question m’a été posée des dizaines de fois. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m’investir comme candidat. Je n‘ai pas encore apporté ma réponse. J’ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d’abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise», a-t-il dit à nos confrères de «L’Express»



Cependant, sur le plan juridique, le chef de l’Etat indique qu’il a le droit de présenter une nouvelle candidature : «Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J’ai été élu en 2012 pour un mandat de sept ans. En 2016, j’ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d’appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu’il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non ? C’est un débat politique, je l’admets.»



Quid de ses nombreuses déclarations antérieures dans lesquelles il a déclaré qu’il ne se présenterait pas, Macky Sall répond : «Je ne me dédis pas. J’ai donné une opinion qui correspondait à ma conviction du moment. Celle-ci peut évoluer et les circonstances peuvent m’amener à changer de position. Nous sommes en politique. Mais pour l’instant, je n’ai pas déclaré ma candidature. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.»