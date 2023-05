3e candidature : Me Doudou Ndoye ne voit pas d'issue pour Macky

dimanche 14 mai 2023

iGFM - (Dakar) Éminent juriste et ancien ministre de la Justice, Me Doudou Ndoye s’est exprimé, ce dimanche, sur la question de la troisième candidature qui fait débat au Sénégal. Pour lui, les textes sont clairs : Macky Sall n’a pas le droit à un troisième mandat. Ci-dessous un extrait des propos de Me Doudou Ndoye qui était l’invité du Grand Jury de la Rfm.

«Récemment, à l’occasion d’une espèce de colloque politico-juridique, je me suis exprimé sur la question. J’ai essayé d’expliquer, de démontrer, en mon âme et conscience, que l’actuel président de la République se voit interdire par la constitution d’exercer un troisième mandat.



Donc je dis, attendons donc que le Conseil constitutionnel se prononce, si jamais Monsieur le président de la République dépose sa candidature, seul le conseil est apte à avoir une interprétation appliquée et applicable.»



Publié par Youssouf SANE editor