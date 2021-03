3e mandat, Karim Wade et Khalifa Sall: Les secrets de l'audience entre Macky et la société civile

mardi 16 mars 2021 • 32 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 mins Taille

iGFM-(Dakar) Dans sa parution du Jour, le journal Les Echos a livré les secrets de l’audience entre le chef de l’Etat Macky Sall et une délégation de la société civile. Selon nos confrères les discussions ont porté entre autres, sur la question du 3e mandat et les affaires Karim Wade et Khalifa Sall.

Le journal rapporte que le Président de la République aurait assuré à ses invités qu’il n’a jamais dit qu’il fera un troisième mandat.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



S’agissant d’une éventuelle Amnistie soulevé évoqué par la société civile, pour Karim Wade et Khalifa Sall, le chef de aurait également souligné qu’il est très ouvert sur la question.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Cet article a été ouvert 32 fois.

Publié par Birame Ndour editor