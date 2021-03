vendredi 26 mars 2021 • 459 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM-(Dakar) L’ancien procureur de la Crei, Alioune Ndao a disqualifié le président de la République, Macky Sall pour la prochaine élection présidentielle. Il a déclaré, sans sourciller, que le Chef de l’Etat n’a pas le droit de briguer un troisième mandat. La Constitution le lui interdit.

« Antoine Félix Diome doit faire attention parce que le régime de Macky Sall va bientôt finir. Tout le monde sait que Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat. Lui-même le sait. La Constitution est claire. Nul n’a le droit d’avoir deux mandats consécutifs. Donc, que Antoine fasse attention. Macky Sall n’a que trois ans qui lui reste au pouvoir. Qu’il ne te mette pas dans des situations difficiles. Il est un politicien et il peut sortir facilement de cette situation», prévient le magistrat.

Il a également affirmé que «ceux qui soutiennent le contraire sont avec lui et ils ne lui disent que ce qui lui plait. Ils sont de mauvais conseillers. Un bon conseiller, c’est celui qui va dire à Macky Sall qu’il n’est pas meilleur que les 16 millions de sénégalais, c’est le bon Dieu qui a voulu qu’il soit président et la Constitution prévoit deux mandats. Je lui conseille de respecter ces deux mandats et de partir », avertit-il.

Avec Rewmi