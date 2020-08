3e mandat : « Macky Sall a intérêt à être clair », selon Me Elhadji Diouf

iGFM-(Dakar) « S’il se présente, je serai le premier à me dresser contre lui pour le combattre et les Sénégalais aussi vont le combattre. Il va finir très mal dans ce cas. », Voici le message d’alerte que l’avocat Me Elhadji Diouf a lancé au chef de l’État Macky Sall. Il livrait son point de vue sur la question du troisième mandat qui continue de faire débat.

« Je crois qu’il n’a pas intérêt à être surveiller. Il a intérêt à être clair. Puis que lui-même l’a dit et nous avons des enregistrements. Il a proposé une Constitution qu’il a lui-même écrite (…). Est-ce que ce Macky Sall ose revenir devant les Sénégalais pour dire maintenant, je vais demander au Conseil constitutionnel de se prononcer », s’interroge Me Diouf qui prétend souhaité que Macky Sall sorte par la grande porte.