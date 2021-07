mercredi 28 juillet 2021 • 17 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis le 19e siècle, la médecine occidentale apparait comme la seule médecine authentique. Cela se traduit notamment par ses découvertes, ses connaissances mais aussi par ses performances qui ne cessent d’accroitre. Cependant, malgré toutes ses prouesses, nous nous retrouvons face à un inconnu avec des mutations imprévisibles : Le Covid-19.

Voilà presque deux ans que le monde est esseulé par un problème de santé publique dont les conséquences sont en train d’asphyxier l’économie mondiale et de destituer la cohésion sociale, créant par la même occasion des heurts entre les populations et les Etats. Les confinements, les couvres feus ont créé des désastres un peu partout dans le monde. Cette situation a atteint son paroxysme : une véritable schizophrénie qui a emparé nos sociétés. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au personnel de santé. Ces soldats de nos vies, n’ont ménagé aucun effort pour la sauvegarde de nos santés, indispensables au vivre ensemble. Mais est-ce suffisant ?

Chers Frères, j’interpelle la population dans toutes ses composantes, à une prise de conscience collective et une responsabilité impérieuse. L’un des rares si ce n’est le seul rempart contre cette pandémie est la vaccination. Un peuple, un but, une foi ! Jamais cette devise n’a été autant d’actualité. J’exhorte la population à un engagement à grande échelle qui doit se traduire par un effort compétitif, visant à susciter la mutualisation de nos forces et de nos actions. La compétition que j’évoque ici ne doit pas s’entendre dans le sens d’une quelconque rivalité entre politiciens ou groupements différents. Cela aboutirait à un affaiblissement de l’intérêt général. La notion de compétition selon la stricte étymologie latine « cum petere » signifie « marcher ensemble, chercher ensemble ».

Le mot compétition devient partage. Et dans le partage ce que je fais pour la communauté, la collectivité, je le fais pour moi-même. Si je prends soin de la vie autour de moi, je suis le premier à en bénéficier. Le mouvement « Union Sacrée pour le développement de MBOUR » sous l’égide de Monsieur Arona Maïssa FALL mandatera un maximum d’ambassadeurs de la vaccination : des femmes et des hommes, dans tous les établissements recevant du public dans la ville (marchés, gares routières, collectivité mandingue, lieux de culte : mosquées, églises).

Vaccinons-nous massivement, respectons scrupuleusement la distanciation sociale, le port du masque ainsi que les règles d’hygiène pour le bien-être de tous ! La ville de M’bour en a besoin pour la santé de tous et pour la santé de la culture.

Par Arona Maïssa FALL

Président « Union sacrée pour le développement de MBOUR »

Candidat à la Marie de MBOUR