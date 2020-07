3ème mandat : Alassane Ouattara diffère sa décision

IGFM – Le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, le RHDP, a officiellement désigné comme candidat le président Alassane Ouattara pour un troisième mandat.

Mercredi, M. Ouattara a demandé un délai supplémentaire pour examiner cette nomination, indiquant qu’il annoncerait sa décision dans un discours à la nation le 6 août.

« Je vous demande de me laisser le temps du recueillement et de la récupération avant de vous donner une réponse très prochainement », a déclaré M. Ouattara lors d’un conseil politique du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Abidjan.

Au début de cette année, M. Ouattara, 76 ans, a parlé de préparer le terrain pour une nouvelle génération de dirigeants.

Son premier ministre et successeur préféré, Amadou Gon Coulibaly, est mort d’un arrêt cardiaque au début de ce mois.

L’opposition ivoirienne estime que le président ne doit pas briguer un troisième mandat.

La Côte d’Ivoire doit organiser des élections le 31 octobre et la commission électorale a promis des élections équitables.

La situation politique est tendue en Côte d’Ivoire à trois mois de la présidentielle, dix ans après la crise post-électorale qui avait fait 3.000 morts.

Outre M. Bédié, un autre candidat d’importance s’est déjà déclaré, l’ex-chef de la rébellion Guillaume Soro.

Ancien Premier ministre de M. Ouattara, passé dans l’opposition l’an dernier, il vit en exil en France après une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour « tentative d’insurrection ».

L’autre grand parti d’opposition, le Front populaire ivoirien (FPI), divisé en deux factions, ne s’est pas encore décidé pour une candidature.

La faction pro-Laurent Gbagbo espère un retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président, actuellement en liberté conditionnelle en Belgique après son acquittement par la Cour pénale internationale.

Il a publiquement demandé mardi aux autorités ivoiriennes de lui accorder un passeport qui ont indiqué mercredi que cette demande était « en cours de traitement ».

BBC