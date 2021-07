vendredi 16 juillet 2021 • 756 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est exprimé ce vendredi sur la flambée des cas de covid-19. Il a averti que si les choses montent davantage, ils ramènerait les mesures de restriction prises il y a quelques mois. il s’exprimait lors du dépôt du rapport de Force Covid-19.

"Aujourd’hui, même les Etats qui ont de l’argent et qui veulent acheter un vaccin, ont des problèmes pour en acquérir. Ceux qui le vendent n’en vendent que petit à petit. Covacs aussi a tout fait mais les vaccins ne sont pas encore venus. On n’en reçoit que peu, car le monde entier en a besoin. Donc si on n’en a pas en Afrique et que la quantité qui vient est assez faible, de grâce quand on en reçoit, j'appelle les gens aller vite se faire vacciner.

L’autre chose, la plus importante, c’est d’éviter les rassemblements de mettre un masque. C'est ce qui pourrait nous sauver. J’appelle les populations à se protéger. Car la covid ce n’est pas des blagues. Sinon si le niveau d'infection arrive à un certain niveau, si on doit confiner on le refera. C’est clair. Quand nous avions instauré des restrictions c’était difficile pour tous. Mais si les gens ne veulent pas qu’on en arrive là, il faut qu’on se protège."