samedi 13 août 2022 • 31 lectures • 0 commentaires

Blog 15 mins Taille

iGFM - (Dakar) Il y a un peu plus d'un siècle lorsque Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul franchissait la porte de la demeure de Cherif Sidy Ahmed Khoureychi petit fils du Prophete Mohamed Psl venu de la lointaine contrée d'Irak. Pays connu tout comme l'Iran, le Pakistan, la Jordanie pour avoir accueilli bon nombre des descendants du même prophète Mohamed.

De Najaf en passant par Suleymania ou Kerbala ou Kouffa, les celebrations en hommage aux Ahlou Beyt sont institutionnalisees. Justement, Ahmed Khoureychi.lui.meme issu de ce pays a entrepris et reussi son entreprise de consolidation de l Islam en compagnie de ses freres Sidy Boukhary et Sidy Abdallah. Le prenom Sidy ou Sayed renvoyant au titre de descendant du.Prophete de l Islam. En s installant dans la Ville de Saint Louis, il y fonda une famille qui se fera l insigne honneur de celebrer la rencontre qualifiee de mystique entre Sidy Khoureychi et Cheikh Ahmadou Bamba.

PUBLICITÉ

Le miracle reside dans le dialogue entre un vivant et le défunt loge dans sa tombe depuis plus d un siecle. Cheikh Ahmadou Bamba, en prelude a son exil au Gabon ressentait une presence, une telle lueur jaillissant de la demeure du Prophete de l'Islam. Il lui fut signaler qu'Ahmed Khoureychi passait pour être le descendant du Prophète Mohamed Psl le plus proche relativement aux liens de cosanguinite. Sur place, Cherif Ndiaye Mounth Diagne et son fils Mouhamadou Diagne Mount l'accueilllirent.

PUBLICITÉ

De l'avis recueilli par ce dernier, le regard de Cheikh Ahmadou Bamba pouvait transpercer des murailles a l'image des prophètes elus d'Allah. Cheikh Ahmadou Bamba eut sur place le temps materiel d'y composer les Khassidas Assirou Maha Labrar et y finit Asmaou Akhlou Badr. L'agrément ou Ngueureumeul Ndiol, Mecka lui arriva sur ce dit lieu ('voir Jazaoul Chakour du poete Cheikh Moussa Ka).

A la veille de la celebration de ce passage de Serigne Touba a Saint Louis, la famille sous l autorite de son Khalife El Hadj Saliou Diagne et de son Djewrigne Pape Konare Diagne ne font que perpetrer ce legs recu de leurs ascendants.

Avant eux, Serigne Saliou Mbacke, 5 eme Khalife de Serigne Touba marqua son attachement en ce lieu trouvant en El Hadj Demba Khoureychi Diagne, 5 eme fils de Mohamadou Diagne Mounth, le parfait interlocuteur en juillet 2000. Serigne Saliou y envoya Serigne Moustapha Abdou Khadre lors de la ceremonie de pose de premiere pierre.

Le défunt Khalife El Hadj Demba Khoureychi bien que détenant le titre de propriete sur cette demeure situee avait pris l.option d en faire un patrimoine culturel aux fins de recueillement et de prieres. En souvenirs des evenements vecus, la famille Khoureychi a décidé de le consacrer comme parrain du Magal du 4 Septembre 2022 à Saint Louis. Il en sera de même pour Sokhna Madeleine Diagne, rappelée à son Seigneur en Aout 2021 en pleins preparatifs du 4 Septembre.

Ibrahima DIOP