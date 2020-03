500 touristes coincés dans les hôtels à Saly : Le Directeur de l’Aspt rassure

IGFM – Plus de 500 touristes sont coincés dans les hôtels de la station balnéaire de Saly et environ faute d’avion. Une situation qui porte préjudice aux hôteliers qui travaillent à perte. L’agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt) promet de venir en aide aux touristes et aux acteurs du tourisme. Pape Mahawa Diouf a effectué une visite de terrain à Saly. Il fait ici le compte rendu de sa tournée au micro du correspondant du Groupe Futurs Médias à Mbour, Abdou Rahmane Diallo.