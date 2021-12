mardi 14 décembre 2021 • 142 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Docteur, Thierno IBrahima Dièye a fait une analyse sur la cinquième vague de Covid19 en France.

"On note un plateau de stabilisation du nombre de cas. Et surtout les nouvelles hospitalisations restent à des niveaux inférieurs à ceux des 3 premières vagues du fait de l’effet positif de la vaccination. On espère sortir bientôt de cette vague."



Le nouveau variant Omicron



"Nouveau variant Omicron commence à circuler surtout en Angleterre. C’est un variant plus contagieux que le Delta. On n’a pas encore plus d’infos sur sa virulence et létalité. On observe une diminution de l’efficacité des vaccins surtout à ARNm même avec 3 doses. Et très peu d’efficacité avec les autres vaccins.

La Covid-19 est une pandémie mondiale. Et tous les états devraient adopter une stratégie mondiale. Et surtout l’accessibilité des vaccins ARNm aux autres pays comme le Sénégal. Ce qui permettrait de diminuer l’apparition de nouveaux variants plus résistants.

Respectons les mesures barrières avec le port du masque et faisons nous vacciner."

Mame Fama GUEYE