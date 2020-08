600 morts par an sur les routes sénégalaises, Oumar Youm explique le causes du drame

iGFM-(Dakar) Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm se dit traumatisé par le nombre très élevé d’accidents enregistrés par an sur les routes sénégalaises. Dans l’émission Dclique de la TFM, il a évalué à prés de 600 morts par an, le bilan des accidents de la circulation au Sénégal. Il a également annoncé une grande volonté politique de l’Etat du Sénégal pour régler le problème de l’insécurité routière. « Le président de la République a annoncé que l’année 2020 sera consacré à l’insécurité routière », a-t-il déclaré.