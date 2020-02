«72 heures» de l’ASDECOD : Djignaky sensibilise sur l’état civil, les grossesses précoces…

iGFM-(Dakar) La deuxième édition des 72 heures de l’association pour le développement de la commune de Djignaky, située dans le département de Bignona bat son plein. Ouverte ce 27 février 2020, elle prendra fin ce samedi. Cette deuxième édition dont le thème est «la riziculture en Casamance dans un contexte de changement climatique: le cas de la commune de Djignaky», a pour marraine le ministre du Commerce des PME, Madame Aminata Assome Diatta. A en croire le président de ladite association Alphousseyni Amarta Diémé, l’objectif général de ces 72 heures est «de contribuer à la sécurité alimentaire dans la commune de Djignaky. Il s’agira également pour nous d’améliorer la santé des populations, de dresser les contraintes à la production agricole dans la commune de Djignaky, de formuler une démarche pour la relance de la production rizicole, de sensibiliser la population sur les changements climatiques (causes et conséquences), de définir une matrice de comportements favorables à la relance agricole et de développer une pratique saine du sport.»

Différentes communications en rapport avec les problématiques locales ont été enregistrées à cette occasion: la paix, la production agricole, les grossesses précoces (notamment en milieu scolaire), l’état civil et la déforestation, entre autres.

Par son succès, cette édition aura également permis de faire réviser favorablement le jugement des partenaires potentiels sur le plan sécuritaire de la zone. «Tous ces défis qui se dressent en nous sont complexes et requièrent de notre part une union sacrée moulée dans un patriotisme ignorant nos espaces villageois et même communaux et sous-tendue par la responsabilité partagée de participer activement à la construction nationale. C’est ce qui explique la décision d’organiser le forum sur l’agriculture en général, et la riziculture en particulier», a soutenu M. Diémé.

Pour la marraine Mme Aminata Assome Diatta, cette édition est surtout dédiée à la relance agricole. Ce forum marque une volonté manifeste de changer les choses et le thème de ces 72 heures est d’une importance capitale. Le développement de l’agriculture doit être accompagné par un changement des produits », a dit Mme Aminata Assome Diatta.

IGFM