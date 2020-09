lundi 7 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) L'Assemblée nationale aurait dû convoquer le ministre en charge de la gestion des inondations, pour le questionner sur l'utilisation du Budget du plan décennal, si elle était à la hauteur de ses responsabilités. Tel est l'opinion de Birahim Seck, coordonnateur du forum civil.

Depuis le début de l’hivernage, l’opinion se demander où sont passés les 750 milliards du plan triennal de lutte contre les inondations. Birahim Seck, coordonateur du forum civil, interpelle directement l’Assemblée nationale. «Une Assemblée nationale à la hauteur de ses responsabilités de représentation du peuple devrait immédiatement convoquer les Ministres en charge de la lutte contre les inondations. 750 milliards de francs Cfa pour récolter ces scènes de désolatio», a-t-il martelé.

Pour rappel, samedi, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, face aux interrogations sur le plan décennal, avait déclaré : «Il y a des localités, ici à Dakar, qui connaissaient des situations difficiles, qui aujourd’hui ont pu résister à la pluie. On n’y a pas eu ces inondations, parce que tout simplement, ces ouvrages du plan décennal de lutte contre les inondations ont correctement fonctionné. Mais tout le monde comprendra que ces ouvrages sont faits pour des pluies décennales. Et les pluies que nous observons aujourd’hui, dépassent par endroit, la trentennale. Ce sont des pluies qu’on n’observe que tous les 30 ans.»