jeudi 6 juin 2024 • 3135 lectures • 6 commentaires

Actualité 3 semaines Taille

Le ministère des Finances et du Budget vient de réagir sur les 750 millions de dollars (Environs 450 milliards de francs Cfa) en Eurobonds, levés par l’Etat du Sénégal sur le marché international.

Il déclare que ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Et il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat.

«L’engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l’émission, le mardi 04 juin 2024, d’une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US. Le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature », indique le ministère.

Selon le ministère, ces titres sont émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de 7 ans. Et afin d’optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47%.

Pour mener l'opération, l’Etat du Sénégal avait mandaté le holding Financier Jp Morgan de Londres, aux fins de mobiliser, à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US. Il a été ainsi procédé, le lundi 03 juin 2024, au lancement d’obligations de l’Etat du Sénégal, en placement privé auprès d’investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux.

Le régime actuel, qui a trouvé une tension dans les «caisses» de l’Etat, vient de lever avec succès 750 millions de dollars, soit environs 450 milliards de francs Cfa. Selon le ministère des Finances et du Budget, l’opération a été menée «dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l’année 2024».

Cet article a été ouvert 3135 fois.

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo