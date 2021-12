vendredi 31 décembre 2021 • 239 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En cette fin d'année 2021, 818 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle.

En cette veille du nouvel an, le Président de la République a gracié 818 personnes définitivement condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du pays.

Il s'agit de sept cent quatre-vingt-six (786) personnes bénéficiant d'une remise totale de peine, dont quatorze (14) gravement malades, une (01) âgée de plus de soixante-cinq (65) ans et dix (10) mineurs ; vingt-six (26) remises de peine de deux (02) ans et six (06) commutations de peine de perpétuité en vingt (20) ans de réclusion criminelle.