iGFM (Dakar) La marine nationale a secouru mardi en pleine mer, à 86 km au large de Saint-Louis, une pirogue partie de la Gambie et qui tentait de rejoindre l’Espagne avec à son bord 82 personnes dont deux filles, a-t-on appris jeudi de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

"Partie de la République de Gambie le lundi 1er novembre 2021 à destination de l’Espagne, la pirogue a finalement chaviré suite à une entrée d’eau au niveau de la coque", indique la DIRPA dans un communiqué.

La marine nationale, alertée par "un avion de patrouille militaire espagnol basé temporairement à Dakar", a déployé ses vedettes Lac Retba et Djffère qui ont réussi à interpeller la pirogue à 86 km au large de Saint-Louis (nord).

"Grâce à l’action décisive des équipages des vedettes, tous les passagers ont été sauvés et embarqués à bord de navires de la marine nationale puis ramenés sains et saufs au port militaire de la base navale amiral Faye Gassama, avant d’être mis à la disposition de la police de l’air et des frontières", précise la DIRPA.



Avec APS