iGFM – (Dakar) Alors que la très attendue 8e édition des All-Africa music awards (Afrima) intitulée « Teranga édition », qui se tiendra à Dakar du 12 au 15 janvier 2023, approche, la légende de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, a exhorté les stars africaines à se rassembler pour amplifier collectivement le patrimoine de la musique africaine.

Afrima, qui est le summum de la reconnaissance de la musique africaine dans le monde, est un festival annuel de 4 jours, diffusé dans plus de 84 pays à travers le monde, avec une portée encore plus étendue suite à son récent partenariat avec YouTube.

Le chanteur sénégalais et ancien ministre du Tourisme a également exprimé sa joie de voir la musique « indigène » comme le mbalakh être mise en lumière dans le monde entier sur la plateforme Afrima.

« All africa music awards est la cérémonie la plus prestigieuse dédiée à la musique et aux artistes africains et à sa diaspora. Tous les plus beaux aspects de la culture sénégalaise et africaine seront dans l’actualité pendant au moins quatre jours. J’invite donc tous les musiciens sénégalais à venir célébrer ensemble la musique africaine », a déclaré Youssou Ndour.