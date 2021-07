mardi 27 juillet 2021 • 196 lectures • 0 commentaires

Beaucoup de sénégalais, alités aujourd’hui, évoquent la grippés. Mais, selon le Dr Khadidiatou Diallo Gueye, spécialiste des maladies infectieuses, 99% des cas de grippe, s’ils sont testés, seraient positifs à la vovid-19. Il l’a dit dans L’As du Jour.

«Nous sommes au mois d'août et actuellement, il n'y a pas de grippe. Tout ce que l'on voit, ce sont des personnes atteintes de Covid-19. Personne ne fait de tests mais si on s'aventurait à faire des tests, 99% des cas allaient être positifs. Ce n'est pas une grippe, soit c'est le paludisme, soit c'est le coronavirus.



Avec le mode de contamination, ce n'est pas le paludisme. Dans une maison, on peut voir 3 à 4 personnes tomber malades, c’est le Covid-19. Pour le personnel soignant, ceux qui viennent à l'hôpital, il faut leur dire que ce qu'ils présentent là peut être le Covid-19. Si tu vois leurs ordonnances, ce sont les médicaments contre la Covid qu'on leur prescrit alors qu'on leur a dit qu'ils ont la grippe.



Ils ont les mêmes symptômes, c'est pourquoi on ne peut pas faire la différence entre les deux. Actuellement, nous ne pouvons pas parler de grippe car nous ne sommes pas en saison de grippe. Si ce n'est pas le paludisme dont le mode de contamination n'est pas aussi rapide, si quelqu'un présente, ces signes, on doit lui faire un Tdr ou un Pcr. Ils ont les mêmes signes sauf que pour la Covid- 19, il faut une détresse respiratoire avec une toux beaucoup plus accentuée.»