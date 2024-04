dimanche 14 avril 2024 • 137 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En partenariat avec le gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement, l’Institut Africain de Finance Islamique (AIIF) organise la 9ème édition du Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest les 20 et 21 Mai prochain au KING FAHD PALACE de Dakar sous le Thème: « Le Financement Islamique levier pour les pays de l’Afrique de l’Ouest pour atteindre la sécurité alimentaire ».



Les secteurs de l’Agriculture de l’Elevage et de l’industrie alimentaire sont ciblés.



En Juillet 2022, la Banque islamique de développement avait annoncé une enveloppe de 10,54 milliards de dollars pour le programme de réponse à la sécurité alimentaire (FSRP) pour ses pays membres dont le Sénégal et la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest. La Société International pour le Développement du secteur privé (ICD) branche de la BID, partenaire privilégié du Forum IFF West Africa 2024, est très pro-active en termes de lignes de Financement dans les secteurs de l’Agriculture, l’Elevage et l’industrie alimentaire directement et aussi à travers ses filiales comme la Banque Islamique du Sénégal (BIS). Enfin IFTC (international Islamic Finance Trade Corporation, entité autonome au sein du groupe de la BID), avait financé à hauteur de 40 millions d’euros la campagne arachidière de la SONACOS au Sénégal en 2021.



Malgré ces initiatives institutionnelles, la Finance Islamique (avec un volume d’actifs financiers mondial de plus 4 000 milliards de dollars avec une forte croissance globale) tarde à décoller au Sénégal et dans la sous région malgré une forte demande de produits conformes à la Charia et beaucoup d’initiatives dont l’AIIF pionnière en la matière joue un rôle déterminant depuis 2009.

En effet, les conclusions des 1er Forum international sur la Finance islamique de l’Afrique de l’Ouest organisé par l’AIIF en 2010, présidé alors par le Président Abdoulaye Wade et le Président de la BID d’alors Ahmad Mouhamad Ali, ont permis la mise en place d’une feuille de route qui a été à l’origine de plusieurs actes posés comme l’émission de Sukuks du gouvernement du Sénégal, les changements du cadre réglementaire de la BCEAO et la mise en place de programmes comme le PROMISE par la BID sans compter les initiatives privées.



Cependant, le Financement Islamique reste par essence un levier très puissant inexploité par nos pays de la sous région pour atteindre la souveraineté alimentaire en ce qu‘elle constitue un financement participatif, éthique, non spéculatif et propose des produits comme le salam qui, avec une expertise adaptée et un bon cadrage de mitigation de risques en partenariat avec les régulateurs, peut booster notre production agricole à des niveaux énormes dans des délais records.



Les 20 et 21 Mai prochains inchAllah, lIFF West Arica 2024 offrira au King Fahd Palace, l’opportunité aux acteurs de la sous région du secteur de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’industrie alimentaire d’échanger avec les bailleurs institutionnels de la Finance islamiques, les institutions privées de la Finance islamique (BIS etc…), les régulateurs, les porteurs de projets et les meilleurs experts en la matière à travers le monde.



Comme d’habitude, le Forum, inscrit dans le calendrier officiel des rencontres internationales du gouvernement du Sénégal, et organisé par l’AIIF est une plate-forme de rencontres des décideurs du monde économique et financier des pays de l’Afrique de l’Ouest avec les institutions nationales et internationales de la Finance Islamique visant à bâtir une forte industrie de la Finance Islamique en Afrique de l’Ouest avec Dakar comme HUB.



Mouhamadou Lamine Mbacke

MBA Old Dominion University, USA

Advanced Diploma In Islamic Finance, BIBF Bahrein

Ex Directeur des PME et du Cash Management de Citibank

PDG et Fondateur de l’Institut Africain de Finance Islamique AIIF- Advisory and Training.

Email : [email protected]