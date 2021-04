samedi 10 avril 2021 • 345 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le Tribunal pour enfant de Tamba a condamné le jeune berger, D. Diallo (15 ans), à 2 ans et 6 mois de prison pour le meurtre de son cousin S. Diallo qu’il soupçonnait d’entretenir des relations coupables avec son épouse.

Le village de Boulel Peulh, situé dans le département de Koumpentoum (région de Tamba), a été le théâtre d’un drame aux relents de crime passionnel, nuitamment survenu le 21 janvier 2020. Des éléments de l’enquête alors ouverte par la gendarmerie locale, il ressort que les faits ont lieu au cours d’une cérémonie de mariage organisée dans ce village majoritairement peuplé de Peulhs.

Cette nuit-là, le jeune berger D. Diallo, qui était accompagné de sa femme T. Bâ (16 ans), avait décidé de rentrer chez lui, vu l’heure tardive. A peine arrivé à la maison qu’il demanda à sa femme de lui donner de l’eau à boire. C’est alors que le couple est rejoint dans sa chambre par S. Diallo, cousin de D. Diallo, qui vit sous le même toit. Une ingérence mal interprétée par le jeune berger qui s’en est ouvert à son cousin. Il s’en est suivi une vive dispute au cours de laquelle, D. Diallo va ouvertement accuser son cousin de fricoter avec sa femme. Le cousin réplique en assénant un violent coup de bâton à son vis-à-vis, grièvement blessé. Touché dans son honneur, D. Diallo, armé d’un couteau, va pourchasser son cousin «intrus», avant de lui en asséner 5 coups. La victime s’affale et agonise.

Alertés, les pandores et les soldats du feu se présentent sur la scène du drame. S. Diallo succombera au cours de son évacuation. D. Diallo sera arrêté, placé en garde à vue, puis déféré au parquet de Tamba, d’où il sera inculpé du crime de meurtre. Le certificat de genre de mort fait état d’une mort par «hémorragie abondante, causée par 5 plaies pénétrantes à divers endroits du corps».

Devant le juge pour enfant, statuant en matière criminelle au Tribunal de grande instance de Tamba, l’accusé déclare qu’il n’avait pas l’intention de tuer son cousin, ajoutant que c’est ce dernier qui lui avait asséné un violent coup de bâton. Faux, rétorque le Procureur qui estime que la légitime défense ne saurait prospérer. Sur les faits, le maître des poursuites dira que l’accusé a poignardé la victime et a continué à lui asséner aveuglément d’autres coups. Après quoi, il a requis 5 ans de prison. Me Cheikh Ly de la défense a sollicité la disqualification du crime de meurtre, en homicide involontaire. Rendant son verdict, le Tribunal pour enfant a condamné l’accusé à 2 ans et 6 mois de prison ferme.



Pape Ousseynou DIALLO