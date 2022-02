lundi 28 février 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À 44 ans, Gianluigi Buffon prolonge son contrat à Parme jusqu'en 2024.

Le retraite, très peu pour Gianluigi Buffon (44 ans) ! De retour à Parme, son club formateur, depuis l'été dernier, le portier italien réalise une saison pleine avec 23 apparitions en Serie B.



Et c'est parti pour durer puisque la légende transalpine, également passée par la Juventus et le Paris SG, et l'écurie parmesane ont décidé de lier leur avenir commun jusqu'en juin 2024. L'ancien portier de l'équipe d'Italie est loin de prendre sa retraite.